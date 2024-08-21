Hidayet Türkoğlu: Geçtiğimiz sezon takımlarımız çok başarılıydı

İHA

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminin ardından Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMLARIMIZ AÇISINDAN ÇOK BAŞARILI BİR YIL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

2024-2025 sezonu öncesinde ligde mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz sezonun, hem ligdeki rekabet hem de uluslararası kupalarda bizi temsil eden takımlarımız açısından çok başarılı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bu yıl da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'mize katılan takımlarımıza hoş geldiniz diyerek onlara başarılar dilemek istiyorum.