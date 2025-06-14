A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda mücadele edecek.

Turnuva öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEKLER"

Kadın Milli Takımı'nın, eleme grubunu birinci tamamlayarak, şampiyonaya katıldığını hatırlatan Türkoğlu, şu şekilde konuştu:

Kadın Milli Takımımız yıl boyunca öncelikle gruptaki maçlarında gösterdikleri basketbolla birinci bitirerek, Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Bu süreçteki gösterdikleri başarılarından dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kaliteli olan bir milli takımımız. İnanıyorum, bu Avrupa Şampiyonası’nın Kadın Milli Takımımız aynı özveriyle aynı istekle ve aynı heyecanla milli formayı en iyi şekilde, ülkemizi gururlandıracak şekilde mücadele edecekler. Biz yönetim olarak her zaman, iyi günde de, kötü günde de hem teknik ekibimizin hem de sporcularımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Önemli olan arkadaşlarımızın sahaya çıkıp, o formanın anlamını en iyi şekilde başta kendi kariyerleri açısından ne kadar değerli olacağını daha sonra ülke olarak elde edeceğimiz başarının kadın basketboluna olan ilgilinin ne kadar artacağını herkes görecektir.