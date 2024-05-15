Hidayet Türkoğlu, WNBA'de oynayacak Sevgi Uzun'a başarı diledi Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe forması giyen milli basketbolcu Sevgi Uzun, bu yaz Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings'te oynayacak.

İHA

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Dallas Wings ile sezon öncesi kampına katılan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli basketbolcusu Sevgi Uzun, 2024 yazında Dallas Wings forması giymeye devam edecek.

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi internet sitesinden bir mesaj paylaştı.

"Milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor"

Açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları dedi:

2003'ten sonra ilk kez bir milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor. Sezonu Kadınlar EuroLeague de dahil olmak üzere dört kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ve A Milli Takım oyuncumuz Sevgi’nin başarılı performansı WNBA radarına girmesine vesile oldu. Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Türk kadını ve Türk sporcularını Amerika’da temsil edeceği için milli oyuncumuzla gurur duyuyoruz. Sevgi ile devam eden WNBA’de yer alma süreci umarım tüm kadın basketbolcularımıza ilham olur.

"İnancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum"

Milli basketbolcu Sevgi Uzun ise, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle başından beri olan sonsuz desteğiniz, inancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olup Türkiye'yi ve Türk basketbolunu temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Umarım çok güzel bir sezon geçirip sizleri gururlandırmaya devam ederim.

Sevgi Uzun, Nevriye Yılmaz’ın ardından WNBA'de boy gösteren ikinci Türk oyuncu olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)