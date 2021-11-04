Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve ekibi yeniden seçildi.

Hidayet Türkoğlu, seçimde Harun Erdenay ve Erman Kunter ile başkanlık yarışı vermişti. Oy sayımında 4. sandık sonunda Hidayet Türkoğlu'nun seçilmesi kesinlik kazandı.

Katılım gösteren 171 delegeden 108'inin oyunu Hidayet Türkoğlu alırken diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı.

Hidayet Türkoğlu, yeniden TBF başkanı İZLE



“TÜM CAMİAMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

Yeniden başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm camiamıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte iyi yaptıklarımız, yanlışlarımız oldu ama siz yeniden bizi buraya takdir ettiniz. Tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah Türk basketbolunu umarım daha iyi yerlere getiririz. İyi ki varsınız. Bizim camiamız güzel bir camia. Önümüzdeki süreçte de beraberce, dost bir şekilde basketbolu iyi yerlere getiririz. Bu süreci de sizlerle birlikte yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Oy veren, vermeyen herkes baş tacıdır. Herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. Hepinizi kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum."