Hidayet Türkoğlu, yeniden TBF başkanlığına aday

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yapılacak seçimde başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ekim ayı içinde yapılması beklenen olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





"İSTEYEN HERKESİN BU SÜRECE DAHİL OLMASINI İSTERİZ"

Hidayet Türkoğlu, olimpiyattan sonra 3 ay içinde yapılması gereken olağan seçimli genel kurulla ilgili, "Seçim süreci inşallah demokratik bir ortamda olur. Biz, basketbolu daha iyi yerlere getirmek isteyen herkesin bu sürece dahil olmasını isteriz." dedi.

"UMARIM GÜZEL BİR SÜREÇ OLUR"

Geçen 4 senelik dönemdeki yaptıklarını ve yeni dönemde yapacaklarını kamuoyu ile paylaşacaklarını aktaran Türkoğlu, "Aday olmak isteyen arkadaşlar da yeni projeleri ve yapacaklarıyla kamuoyu ile camiamızı bilgilendirmek isteyecektir. Biz de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili bir basın toplantısı yapmayı planlıyoruz. Dört sene içinde yaptıklarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da neler yapmak isteyeceğimizi de paylaşacağız. İnşallah demokratik bir ortamda, herkesin basketbolu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağı güzel bir süreç olur." diye konuştu.





"BURASI HER ZAMAN EĞİTİCİ BİR YER"

TBF'de yaşanan değişimleri değerlendiren Türkoğlu, "Ekip olarak burayı her zaman eğitici bir yer olarak düşündük. Kerem Tunçeri, Galatasaray'da direktörlük görevine, Derya Yannier arkadaşımız Fenerbahçe Beko'nun genel menajer yardımcılığına getirildi. Arkadaşlarımız görevlerini çok iyi yaptı ve kulüplerimizi yönetmek için göreve soyundu. Onlara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde hem milli takım menajerimiz hem de lig direktörümüzü tüm camia ile paylaşmayı düşünüyoruz. Bu süreci görev değişimi olarak niteleyebiliriz. Buradan başka bir yerlere giden ve güzel sorumluluklar alan arkadaşlar için mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

