Hidayet Türkoğlu'ndan BOTAŞ Spor Kulübüne ziyaret TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ Spor Kulübünü ziyaret ederek kadın basketbolu ve altyapı konularında fikir alışverişinde bulundu.

AA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ Spor Kulübünü ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kulüp başkanı Kerim Taşkıran ile yönetim kurulu üyeleri H. Emre Engür, Serkan Genel, Mustafa Korkmaz ve Betül Öztürk yer aldı.

Forma hediye edildi

Ziyarette, kadın basketbolu ve altyapı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Taşkıran, ziyaret sonunda TBF Başkanı Türkoğlu'na 5 numaralı kulüp forması ve hediyesini takdim etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)