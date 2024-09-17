Hidayet Türkoğlu'ndan Darüşşafaka’ya ziyaret Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Kulübü, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ağırladı.

DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka’yı ziyaret etti.

İstanbul’da gerçekleşen ziyarette Türkoğlu; Darüşşafaka Başkanı Abdurrahman Saruhan, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Asbaşkanı Erbil Gültekin ve Darüşşafaka Yönetim Kurulu Üyeleri İnan Göner, Tuğhan Ünsal ve Nejdet Baysan ile bir araya geldi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Görüşmede, basketbola dair planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)