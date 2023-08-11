Hidayet Türkoğlu'ndan milli takım açıklaması: Halkımız yalnız bırakmayacaktır Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "İnşallah yarından itibaren başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreçle karşı karşıya oluruz ve olimpiyatlara gitmek için bir fırsat elde ederiz. Heyecanlıyız. Yarın burada halkımız daha önce de olduğu gibi milli takımımızı yalnız bırakmayacaktır" şeklinde konuştu.

DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 12-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde konuştu.

Turnuvanın bir fırsat olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, "Ekibimiz güzel bir kamp süreci geçiriyor. Son iki maçımızı da gerçekten iyi oynadıklarını düşünüyorum. Form grafikleri yükselen ekibimiz var. Maalesef bu seneki Dünya Şampiyonası'na katılamıyoruz ama her zaman başka fırsatlar doğuyor. Olimpiyat ön elemeleri de bizim için iyi bir fırsat. İnşallah yarından itibaren başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreçle karşı karşıya oluruz ve olimpiyatlara gitmek için bir fırsat elde ederiz. Heyecanlıyız. Yarın burada halkımız daha önce de olduğu gibi milli takımımızı yalnız bırakmayacaktır. Şimdiden gerek buraya gelen gerekse televizyon başında milli takımımızın başarısı için dualarını eksik etmeyecek bütün halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dediğim gibi inşallah yarından başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreç olur diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir takımı küçümseyecek durumda değiliz"

Organizasyonu birincilikle tamamlamak istediklerini söyleyen Türkoğlu, "Her maç baktığınız zaman hiçbir takımı küçümseyecek durumda değiliz. Çünkü bizler gibi diğer takımlar da olimpiyatlara gidebilmek için bu fırsatı kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden gerek hazırlık şekilleri gerekse arkadaşlarımızın maçların ne kadar anlamlı olduğunun bilincindedir. Her takımın bizler kadar şansı vardır. Önemli olan bizlerin neler yapacağı ve sahada nasıl performans göstereceğidir. İnanıyorum ki arkadaşlarımız onun bilincindedirler. Bizden basketbol olarak daha geride olan ülkeler var ama sahaya çıktığınız zaman o her zaman değişen süreçle daha önce karşılaştık. O yüzden arkadaşlarımız, ne amaçla oynadıklarının bilincindeler. İnanıyorum ki yarından başlayıp son maça kadar bu işin ciddiyetini sahaya yansıtıp, inşallah bu organizasyonu birincilikle noktalamak istiyoruz" dedi.