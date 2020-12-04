NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta James Harden endişesi yaşanıyor.

Russell Westbrook'un Washington Wizards'a takaslanmasının ardından James Harden'ın da takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

"İNSANLARA ZAMAN TANINMALI"

New York Times'tan Marc Stein'in haberine göre; James Harden, Houston Rockets'ın Perşembe günü başlayan bireysel antrenmanına katılmadı. Durumu değerlendiren Rockets koçu Stephen Silas, Harden ile temas halinde olmadığını belirterek, "Biraz kararsızlığın olduğu bir ortamda bir adım geri atıyorum ve oyuncularıma boş kalmaları için izin veriyorum. Bana göre iletişim kurarken insanlara zaman tanınmalı. Bu sebeple Harden ile temasa geçmedim. Harden'ın biraz buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Stephen Silas, Pazar günü başlayacakları takım çalışmaları için James Harden'ın tesislere geleceğine inandığını söyledi. 31 yaşındaki yıldızın, transfer döneminde kulüp yönetiminden takasını istediği yönünde haberler çıkmıştı.

Harden'ın eski takım arkadaşları Kevin Durant ve Kyrie Irving ile beraber Brooklyn Nets'te oynamak istediği iddia edilmişti. 2012'de Oklahoma City Thunder'dan Houston Rockets'a takas olan James Harden'ın, Rockets ile 2 yıl daha anlaşması bulunuyor.