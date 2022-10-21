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    Ian Hummer, Galatasaray'da

    Galatasaray Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Ian Hummer'ı AEK'dan kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
    • 21.10.2022 - 13:58
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    Ian Hummer, Galatasaray'da

    2022-23 sezonuna Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ikide ikiyle başlayan Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nde ise oynadığı üç maçın ikisinden mağlup ayrıldı.

    Şampiyonlar Ligi’nde yüksekleri hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna bir ekleme daha yaptı.

    Galatasaray, transferi duyurdu

    Geçtiğimiz sezonu AEK forması altında geçiren Ian Hummer 2022-23 sezonunun sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

    Ian Hummer, Galatasaray da #1

    Yolu Türkiye'den geçmişti

    Hummer, 2016-17 sezonunda ülkemizde TED Kolejliler forması giymiş ve Türkiye Ligi’nde forma giydiği 21 maçta 15.1 sayı – 7.0 ribaund – 1.4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

    2019-20’de yolu tekrar Türkiye’ye düşen Hummer, Teksüt Bandırma ile BSL ve BCL’de toplam 32 maçta görev aldı ve BCL’de 10.3 sayı – 4.8 ribaund – 1.6 asist ortalamaları tutturdu.

    Ian Hummer, Galatasaray da #2

    Geçen sezonu Yunanistan'da geçirdi

    2020-21 sezonunun başında Aliağa Petkimspor’a transfer olan Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Yunan ekibi AEK ile anlaşmıştı. AEK ile BCL’de beş maçta forma giyen uzun, 16.0 sayı – 7.6 ribaund – 1.6 top çalmayla oynamıştı.

    Ian Hummer, Galatasaray da #3


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