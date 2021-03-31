- Haberler
- Basketbol Haberleri
- İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı
İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 16:59
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:23
Son dönemde artan koronavirüs vakaları, spor camiasını da derinden etkiledi.
Son olarak eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın da testinin pozitif çıktığı belirtildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.