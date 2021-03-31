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    İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı

    Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:23
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    İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı

    Son dönemde artan koronavirüs vakaları, spor camiasını da derinden etkiledi.

    Son olarak eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın da testinin pozitif çıktığı belirtildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

    İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı #1

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