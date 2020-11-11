Igor Kokoskov: Bu takım şampiyonluk için kuruldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, Barcelona maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İÇİN KURULDU"

Sırp başantrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Barcelona'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu aktararak, "Avrupa Ligi'ndeki en yetenekli ve derin kadrolardan biriyle karşılaşacağız. Bu takım şampiyonluğu kazanmak için kuruldu." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın çok agresif ve iyi oynadığını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Bence kendilerini, özellikle de iç sahada oynarken çok iyi hissediyorlar. Barcelona'ya büyük saygı duyuyoruz, ancak bu mücadeleye hazırlanmak ve konsantre olmak için yeterince zamanımız olduğunu düşünüyor, en iyi oyunumuzu oynayabilmek için hazır olabileceğimize inanıyorum. Barcelona'nın çok geniş bir rotasyonu var. Bunu da düşünerek 40 dakika boyunca konsantre kalabilmeliyiz."