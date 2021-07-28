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    Igor Kokoskov, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek

    Fenerbahçe ile yollarını ayırarak NBA'e giden başantrenör Igor Kokoskov, bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:20
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    Igor Kokoskov, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek

    Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı. Sırp hoca, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibinde asistan koç olma talebiyle affını istedi.

    1.5 MİLYON DOLAR

    Kokoskov, bunun karşılığında bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna'dan ayrılan Djordjevic ile anlaşmaya yakın.

    Igor Kokoskov, Fenerbahçe ye tazminat ödeyecek #1

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