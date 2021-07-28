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- Igor Kokoskov, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Igor Kokoskov, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Fenerbahçe ile yollarını ayırarak NBA'e giden başantrenör Igor Kokoskov, bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 08:50
- Güncelleme : 28.07.2021 - 09:20
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı. Sırp hoca, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibinde asistan koç olma talebiyle affını istedi.
1.5 MİLYON DOLAR
Kokoskov, bunun karşılığında bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna'dan ayrılan Djordjevic ile anlaşmaya yakın.