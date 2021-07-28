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Igor Kokoskov, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek

Igor Kokoskov, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak NBA'e giden başantrenör Igor Kokoskov, bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek.