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- Igor Kokoskov Fenerbahçe'ye veda etti
Igor Kokoskov Fenerbahçe'ye veda etti
Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'daki görevinden ayrıldı ve Dallas ile anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 09:33
- Güncelleme : 27.07.2021 - 09:43
NBA takımlarından Dallas Mavericks'tan Jason Kidd'in asistanlığı için teklif alan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya resmen veda edecek.
49 yaşındaki Sırp antrenör, Dallas Mavericks ile anlaşmasının ardından İstanbul'daki eşyalarını topladı ve evini boşalttı.
Fenerbahçe yönetimi ile vedalaşan Igor Kokoskov, gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacak.
FENERBAHÇELİLER KIZGIN
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, sezon öncesi hocasız kaldıkları için Sırp başantrenöre kızgın. Tüm hocaların takım bulduğunu söyleyen Fenerbahçeliler, Kokoskov'a Twitter aracılığyla sitemlerini iletti.