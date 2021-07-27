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    Igor Kokoskov Fenerbahçe'ye veda etti

    Igor Kokoskov Fenerbahçe'ye veda etti

    Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'daki görevinden ayrıldı ve Dallas ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:43
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    NBA takımlarından Dallas Mavericks'tan Jason Kidd'in asistanlığı için teklif alan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya resmen veda edecek.

    49 yaşındaki Sırp antrenör, Dallas Mavericks ile anlaşmasının ardından İstanbul'daki eşyalarını topladı ve evini boşalttı.

    Fenerbahçe yönetimi ile vedalaşan Igor Kokoskov, gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacak.

    Igor Kokoskov Fenerbahçe ye veda etti #1

    FENERBAHÇELİLER KIZGIN

    Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, sezon öncesi hocasız kaldıkları için Sırp başantrenöre kızgın. Tüm hocaların takım bulduğunu söyleyen Fenerbahçeliler, Kokoskov'a Twitter aracılığyla sitemlerini iletti.

    Igor Kokoskov Fenerbahçe ye veda etti #2

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