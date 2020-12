Igor Kokoskov: Sihirli bir değneğim yok

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov maç sonu yaptığı değerlendirmede alınan kötü sonuçların nedenlerini savundu. Öte yandan Kokoskov "Nando için sabretmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, AX Armani Exchange Milan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK OLUMLU ŞEY PES ETMEYİŞİMİZDİ"

Karşılaşmayla ilgili Kokoskov, “Bu geceyle ilgili tek olumlu olan şey pes etmeyişimizdi. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Çok iyi bir veteran takıma karşı oynadık. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Kan kokusu almış köpekbalıkları gibiydiler zaten saldırış şekilleriyle. Ne yapmamız gerektiğinin farkındaydık ama yine de ilk yarıda 10 top kaybı yaptı. Fiziksel olarak onlara yetişemedik. Zaten hücumda daha çok atış kullanmalarından belli oluyor. Tabii ki bir bahanesi yok, sorumluluk bende. AX Exchange Armani Milan daha iyi oynadı ve onları tebrik ediyorum.” dedi.





"SİHİRLİ BİR BUTONUM YOK"

Uzun süredir basketbolun içinde olduğunu ve esnek bir koç olduğunu belirten Kokoskov, “Uzun süredir bu işteyim. Bu işe daha yeni başlamadım. Basketbolu ben icat etmedim, James Naismith icat etti. Çok müthiş koçlarla ve oyuncularla çalıştım. Sistem çalışıyor sonuç olarak. Belli bir sistem var. Oyuncular da memnun bu işte. Kazanmak ya da sevmek vardır. Kazanınca herkes seviyor. İyi oyuncular sisteme uyum sağlamayı başarabiliyorlar. Çok yavaş takımlarla çalıştım, hızlı takımlarla, büyük ve küçük takımlarla da çalıştım, koçluk yaptım. Esnek bir koçum. Yeni şeylere açığım, sistemlerde kimseyi zorlamam.” diye konuştu.

Takımın gidişatıyla ilgili soruyu Kokoskov, “Çok sihirli bir butonum, değneğim yok. Kaybetmek için oynamıyoruz tabii ki. Her maça aynı yaklaşım, aynı çalışma sistemiyle ve bütün rakiplerimize aynı saygıyla çıkıyoruz. Her şeyden önce Fenerbahçe’yi, çok büyük bir takımı temsil ediyoruz.” şeklinde cevapladı.





"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Transfer sorusuna ise Kokoskov, “Şu anda bundan bahsetmem çok doğru olmaz. Bir sistem var. Siz de biliyorsunuz bu sistemin dünyada nasıl çalıştığını. Birinci sırada bile olsa her zaman daha iyisi var mı, yeni eklemeler yapılabilir mi şeklinde bakılır. Dedikodular da her zaman olur. Fenerbahçe çok ciddi bir organizasyon, yüksek hedeflere sahip. Her ligde olduğu gibi daha da iyi olmak için araştırmalar yapılabilir.” yanıtını verdi.

Son olarak son çeyrekte Nando De Colo’nun oynamamasıyla ilgili Igor Kokoskov, “Nando bizim için çok önemli bir oyuncu. Uzun zamandır, yaklaşık 6 haftadır antrenman yapmadı. Adım adım ilerliyor. Medikal kısıtlamalara dikkat etmemiz, sabırlı olmamız gerekiyor. Dördüncü çeyrekte belli bir ritim olduğu için oynatmamak benim kararımdı. Sabırlı olmamız gerekiyor onun tam performansını kazanması için zamana ihtiyacı var.” açıklamasını yaptı.