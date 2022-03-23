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- İki kez ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İki kez ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 15:47
- Güncelleme : 23.03.2022 - 15:49
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekti.
Ancak 11 Şubat 2022 Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko - Bayern Münih müsabakası, Bayern Münih'de artan koroavirüs vaka sayıları nedeniyle 2 kez ertelenmişti.
Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının ne zaman oynanacağını merak ederken karşılaşmanın tarihi, Euroleague'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.
Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Sporseverler, BeIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.