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İki kez ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki kez ertelenmişti! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının tarihi belli oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?