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    Irving için 1 maçta oynayabilme ihtimali

    Aşı olmadığı için Brooklyn Nets'ten kadro dışı kalan Kyrie Irving, bu sezon 1 maçta forma giyebilir.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 14:30
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    Irving için 1 maçta oynayabilme ihtimali

    NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving için 1 maç da olsa bu sezon oynama ihtimali ortaya çıktı.

    Aşı olmadığı için yerel sağlık kuralları gereğince Brooklyn'in iç sahadaki maçlarında forma giyemeyecek olan ve sadece deplasmanda şans bulabilecek olan Irving, Brooklyn yönetiminin aldığı kararla sadece deplasmanda oynayıp "part-time" çalıştırılmak yerine tamamen kadro dışında bırakılmış ve antrenmanlara da alınmamıştı.

    1 MAÇ OYNAYABİLİR

    ABD basınındaki haberlere göre aşı olmadığı takdirde en azından bu sezon forma giyemeyecek olan Irving'in All-Star'da oynama ihtimali var. Önümüzdeki sezon All-Star hafta sonu etkinlikleri Cleveland'da düzenlenecek ve Cleveland'da alınmış bir aşı kuralı yok ve All-Star etkinliğinde Irving, Brooklyn'in değil, Cleveland'ın kuralları altında yarışabiliyor olacak.

    Sonuç olarak aşı olmadığı için bu sezon Brooklyn Nets ile sahaya çıkması beklenmeyen Irving'in yeterli oy alması halinde bu sezon oynadığı tek maç All-Star maçı olabilir.

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