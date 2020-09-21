Isiah Thomas: Lebron James tüm zamanların en iyisi

NBA efsanelerinden Isiah Thomas, Sports Illustrated'a verdiği röportajda, Lebron James'in "tüm zamanların en iyisi" olacağını söyledi.

NBA play-off yarı finalinde Denver Nuggets'ı, Anthony Davis'in son saniye basketi ile mağlup eden Los Angeles Lakers, seride durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ardından Detroit Pistons'ın ve NBA'in efsane oyuncusu Isiah Thomas, açıklamalarda bulundu.

Lebron James'in dahiyane basketbol aklı olduğuna vurgu yapan Thomas, "Efsane oyuncuların koçlarına bakın, onların felsefeleri mükemmellik üzerine kurulu. Kareem, Magic, Bird, Jordan, ben... Kolejdeki, profesyonel dönemdeki koçlarımıza ve bize oyunu nasıl öğrettiklerine bakabilirsiniz. Lebron, liseden geldi. Hocası kimdi? Lebron, basketbol dahisi beyne sahip ve bu yüzden ondan basketbolun Einstein'ı diye bahsediyorum." diye konuştu.

"ZİRVEDE KALMA ARZUSUNA BAYILIYORUM"

Efsane oyun kurucu, Lebron James gibi bir oyuncunun daha önce NBA'de oynamadığını söyleyerek, "Zirvede kalmak istemesindeki arzuya bayılıyorum. İstatistik kategorisinde onun kadar dominant oyuncu görmedim. Oyunun bazı bölgelerinde domine olan oyuncuları gördük ama tamamını doğru şekilde domine eden görmedik. Lebron, 17 yıldır hata yapmadan oynuyor. Kareem zamanının en iyisiydi. Lebron ise tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu olacak." ifadelerini kullandı.