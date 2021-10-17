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    İşitme engelli Milliler, Dünya Basketbol Şampiyonası'na iyi başladı

    Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Belarus'u 63-57 mağlup ederken, kadın basketbol dakımı da Polonya'yı 59-39 yendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.10.2021 - 00:00
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    İşitme engelli Milliler, Dünya Basketbol Şampiyonası'na iyi başladı

    İtalya'da düzenlenen karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde geçen milli takım, başa baş devam eden mücadelede ikinci çeyreğin sonunda devreye 29-26 üstün girdi.

    Üçüncü periyotta da dengeli oyun devam ederken, son çeyreğe 45-45 eşitlikle girildi. Son periyotta milli takım, 38. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 61-51. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Türkiye, maçı 63-57 kazandı.

    Litvanya ve Belarus'u mağlu eden Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

    KADIN MİLLİ TAKIMI İLK MAÇINDA POLONYA'YI YENDİ

    Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'yı 59-39 yendi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-8 önde geçen milli takım, soyunma odasına 25-22 üstün gitti.

    Maçın üçüncü çeyreğini 43-31 önde tamamlayan milliler, salondan 59-39 galip ayrıldı.

    Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasında yarın TSİ 15.00'te Yunanistan ile karşılaşacak.

    İşitme engelli Milliler, Dünya Basketbol Şampiyonası na iyi başladı #1

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