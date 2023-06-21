İspanya ACB'de şampiyon Barcelona oldu İspanya ACB play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid'e karşı 3-0’lık üstünlük kuran Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.

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İspanya ACB play-off final serisinde 2-0 önde olarak Real Madrid deplasmanına gelen Barcelona ilk çeyreği 21-20, ilk yarıyı 41-38 geride kapatsa da üçüncü çeyrekte 67-66'lık skor avantajı yakaladı.

Son çeyrekte rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Katalan takımı 93-82'lik skorla galip gelerek Madrid'in sahasında tarihindeki 20. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid'de Edy Tavares 19 sayı, Barcelona'da Jes Vesely ise 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Real Madrid'in 36 şampiyonluğu var

Son üç sezondur Real Madrid-Barcelona final eşlemesine sahne olan ACB'de 36 kez ile en fazla şampiyonluk Real Madrid'e ait bulunuyor.

Real Madrid bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de de 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sertaç Şanlı, İspanya'da şampiyonluk sevinci yaşadı

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova (Barcelona ile 2008-2009) ve Kerem Tunçeri'nin (Real Madrid ile 2006-2007) ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu oldu.

Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Sertaç Şanlı, 6 sayı kaydetti.

31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.