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    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı

    İspanya, EuroBasket 2022'deki şampiyonluğu başkent Madrid'de kutladı.
    • 20.09.2022 - 19:01
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    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı

    İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı.

    Madrid'de şampiyonluk kutlandı

    2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kazanan İspanya Basketbol Milli Takımı için Madrid'deki Wizink Spor Salonu'nda bir kutlama organize edildi. İspanyol taraftarlar, milli basketbolcularına büyük sevgi gösterisinde bulunurken, "şampiyon" tezahüratlarıyla destek verdi.

    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı #1

    "Turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar"

    Taraftarlara konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar." dedi.

    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı #2

    "Birilerinin size yapmayacağını söylemesine asla izin vermeyin"

    İspanya Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Sergio Scariolo da "(Umudunu kaybetme) filmini hatırlıyor musunuz? Birilerinin size yapamayacağını söylemesine asla izin vermeyin." şeklinde konuştu.

    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı #3

    Taraftarlar büyük destek verdi

    Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Willy Hernangomez ve finalin en iyi oyuncusu olan kardeşi Juancho Hernangomez salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. Taraftarlarla şarkılar söyleyerek eğlenen basketbolcular, "Seneye dünya şampiyonası var." diyerek, gelecek için de iddialı olduklarını vurguladılar.

    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı #4

    İspanya 4. Avrupa şampiyonluğunu aldı

    İspanya basketbolda, 2009, 2011, 2015'in ardından 4. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

    İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu kutladı #5


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