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    İspanya şampiyonu Baskonia, Türk antrenör ile anlaştı

    İspanya ACB play-offlarında finalde Barcelona'yı devirerek şampiyonluğa uzanan Baskonia, Türk antrenör Murat Bilge'yi kadrosuna kattı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 22:31
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    İspanya şampiyonu Baskonia, Türk antrenör ile anlaştı

    Sezon başında Beşiktaş'ta görev yapan ve sezon ortasında siyah beyazlı ekipten ayrılarak Baskonia'nın yolunu tutan başantrenör Dusko Ivanovic'in gelecek sezon teknik ekibinde görmek istediği Murat Bilge, Beşiktaş ile yollarını ayırdı.

    2013-2014 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta görev yapan Bilge, bundan sonra kariyerini Baskonia'da sürdürecek.

    İspanya şampiyonu Baskonia, Türk antrenör ile anlaştı #1

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