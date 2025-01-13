İspanya'da muhalefet ayaklandı: İsrail takımının taraftarlarını ülkeye sokmayın

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İspanya'da muhalefet partisi Podemos’un lideri Ione Belarra, İsrail'in basketbol takımı Maccabi Tel Aviv’in Real Madrid ile oynayacağı THY EuroLeague maçı öncesinde dikkat çeken bir talepte bulundu.

Belarra, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına gönderdiği mektupla, Maccabi Tel Aviv takımının ve taraftarlarının Madrid'e girişinin engellenmesini istedi.

BELARRA'DAN SOYKIRIM SÖZLERİ

Belarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol halkının Filistin halkına destek verdiğini belirterek, "soykırım yapan siyonistlerle ilişkilerin kesilmesini" talep etti.

Podemos lideri, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının diğer ülkelerde İslamofobi yaydığını ve güvenlik sorunlarına yol açtığını ileri sürdü.

Belarra, İspanyolları maçın oynanacağı salonun önünde toplanarak protesto etmeye çağırdı.

DIŞİŞLERİ REDDETTİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belarra'nın taleplerine karşı net bir tavır sergiledi.

Albares, Maccabi Tel Aviv’in Madrid'e girişinin engellenmeyeceğini açıklayarak, soykırım ve terörizme karşı olduklarını ancak sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca İslamofobi ve antisemitizme karşı durduklarını vurguladı.

NELER OLMUŞTU?

Maccabi Tel Aviv, 7 Kasım’da Amsterdam’da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da benzer tepkilere konu olmuştu.

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sırasında bazı İsrailli holiganların Filistin destekçilerine saldırdığı ve olaylar çıkardığı belirtilmişti.