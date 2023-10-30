İsrail ekipleri, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildi İsrail temsilcileri Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildiklerini açıkladı.

AA

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, bu sezon turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, turnuvaya katılmaya devam edebilmek için mali ve profesyonel anlamda FIBA ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

FIBA'nın yardımcı olmadığı söylendi

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanmasına izin verilmeyen maçların çözümü konusunda FIBA'nın yeterince yardımcı olmadığı iddia edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)