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    Itoudis başkanlığı Obradovic'ten devraldı

    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, Euroleague Koçlar Birliği Başkanı oldu.
    • 02.07.2022 - 09:33
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    Itoudis başkanlığı Obradovic'ten devraldı

    Fenerbahçe Beko'nun  Yunan başantrenörü Dimitris Itoudis, Euroleague Koçlar Birliği Başkanı seçildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic tarafından yürütülen bu görevde yeni dönemde Itoudis bulunacak.

    “Herkese teşekkür ediyorum”

    Dimitris Itoudis, meslektaşları tarafından başkanlık görevine seçilmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, "Bu pozisyonun gerektirdiklerini çok iyi anlıyorum. Çalışmaları için hem Zeljko Obradovic'e hem de Pablo Laso'ya teşekkür ediyor, herkese, vizyonumuzun sporun her düzeyde birleştirilmesi olacağına dair söz veriyorum.

    Itoudis başkanlığı Obradovic ten devraldı #1

    "Tüm koçları üye olarak katılmaya davet ediyorum"

    Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki tüm koçları, Avrupa Ligi Koçlar Birliği'ne üye olarak katılmaya, düzenleyeceğimiz Avrupa Ligi Koçlar Birliği Akademisi'nin yanı sıra mevcut ve gelecekteki koçları eğitmek için yapacağımız diğer tüm faaliyetlere iştirak etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

    Itoudis'in yardımcılığını ise tecrübeli çalıştırıcı Ioannis Sfairopoulos yapacak.

    Itoudis başkanlığı Obradovic ten devraldı #2


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