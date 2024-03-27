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İzmit Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, yarı finale çıktı

İzmit Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, yarı finale çıktı Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray'a 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.