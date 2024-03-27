İzmit Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, yarı finale çıktı

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Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında deplasmanda İzmit Belediyespor'la karşılaştı.
Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-75'lık skorla Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti.
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.
Skor dağılımı
İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ferda Yıldız
Galatasaray: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6
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