Euro
15.63
0.37%
Dolar
13.89
0.34%
Altın
852.44
0.22%
Borsa
1980
1.76%
Bitcoin
600.693
11.77%
BTXN Coin
37.04
-1.27%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Ja Morant iki gün içinde kariyer rekoru tazeledi

    Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-105 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ja Morant iki gün içinde kariyer rekoru tazeledi

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ın 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Spurs'ü 13 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 43. galibiyetini aldı.

    Morant, iki gün önce Bulls karşısındaki 46 sayılık kariyer rekorunu 52 sayıya çıkarırken, kulüp tarihine de geçti.

    Grizzlies'ta DeAnthony Melton 15 sayı, Steven Adams 14 ribauntla galibiyete katkı verdi.

    Bu sezon 38. kez kaybeden Spurs'te Lonnie Walker 22, Dejounte Murray 21 sayıyla oynadı. Jakob Poeltl 16 sayı, 10 ribauntla double double yaptı.

    HEAT SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI

    Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, sahasında Chicago Bulls'u 112-99 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

    Heat'te Gabe Vincent ve Tyler Herro 20'şer, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 15'er sayıyla oynadı. 5 dakika süre alan milli basketbolcu ise salondan 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle ayrıldı.

    Zach LaVine'in 22 sayı ürettiği konuk takımda Ayo Dosunmu ve DeMar DeRozan, 18'er sayı kaydetti.

    CEDİ'NİN SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

    Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 21 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 127-122 mağlup oldu.

    26 sayıyla Kevin Love'ın en skorer isim olduğu ev sahibi ekipte Brandon Goodwin 17 sayı, 12 asist, Evan Mobley 15 sayı, 10 ribauntla double double yaptı.

    Timberwolves'ta ise D'Angelo Russell 25, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ve Jaden McDaniels 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

    GECENİN SONUÇLARI

    • Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 122-127
    • Orlando Magic-Indiana Pacers: 119-103
    • Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 97-133
    • Miami Heat-Chicago Bulls: 112-99
    • Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 130-106
    • Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105
    • Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 110-131

    İlginizi Çekebilir

    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
    Dünya

    ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı

    Putin'den Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz yasağı
    Dünya

    Putin'den Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz yasağı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Görüş Bildir