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- Ja Morant’lı Memphis, Play-off’ta
Ja Morant’lı Memphis, Play-off’ta
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 11:08
- Güncelleme : 22.05.2021 - 11:16
NBA’de dün akşam Play-in ikinci turu oynandı. Batı Konferansı mücadelesinde Memphis, uzatmalar sonucunda Golden State Warriors’u mağlup etti.
MEMPHIS UZATMADA GALİP
Batı Konferansı Play-in ikinci turunda Golden State Warriors, evinde Memphis Grizzlies’i ağırladı. Normal süresi 99 - 99 biten mücadeleyi Memphis uzatmalarda kazandı.
2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.
Ja Morant 35 sayı, 6 ribaund, 6 asistle oynayıp takımının sayı yükünü çekerken, Grizzlies’de toplam 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Deplasma ekibinde ise Stephen Curry’nin 39 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Doğu Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:
Philadelphia 76ers - Washington Wizards
Brooklyn Nets - Boston Celtics
Milwaukee Bucks - Miami Heat
New York Knicks - Atlanta Hawks
Batı Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:
Utah Jazz - Memphis Grizzlies
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers
LA Clippers - Dallas Mavericks