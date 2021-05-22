Ja Morant’lı Memphis, Play-off’ta

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) dün akşam Batı Konferansı mücadelesinde Memphis, Golden State Warriors’a konuk oldu.

NBA’de dün akşam Play-in ikinci turu oynandı. Batı Konferansı mücadelesinde Memphis, uzatmalar sonucunda Golden State Warriors’u mağlup etti.

MEMPHIS UZATMADA GALİP

Batı Konferansı Play-in ikinci turunda Golden State Warriors, evinde Memphis Grizzlies’i ağırladı. Normal süresi 99 - 99 biten mücadeleyi Memphis uzatmalarda kazandı.

2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.

Ja Morant 35 sayı, 6 ribaund, 6 asistle oynayıp takımının sayı yükünü çekerken, Grizzlies’de toplam 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Deplasma ekibinde ise Stephen Curry’nin 39 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Doğu Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:

Philadelphia 76ers - Washington Wizards

Brooklyn Nets - Boston Celtics

Milwaukee Bucks - Miami Heat

New York Knicks - Atlanta Hawks

Batı Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:

Utah Jazz - Memphis Grizzlies

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

LA Clippers - Dallas Mavericks