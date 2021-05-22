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    Ja Morant’lı Memphis, Play-off’ta

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) dün akşam Batı Konferansı mücadelesinde Memphis, Golden State Warriors’a konuk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 11:16
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    Ja Morant’lı Memphis, Play-off’ta

    NBA’de dün akşam Play-in ikinci turu oynandı. Batı Konferansı mücadelesinde Memphis, uzatmalar sonucunda Golden State Warriors’u mağlup etti.

    MEMPHIS UZATMADA GALİP

    Batı Konferansı Play-in ikinci turunda Golden State Warriors, evinde Memphis Grizzlies’i ağırladı. Normal süresi 99 - 99 biten mücadeleyi Memphis uzatmalarda kazandı.

    2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.

    Ja Morant’lı Memphis, Play-off’ta #1

    Ja Morant 35 sayı, 6 ribaund, 6 asistle oynayıp takımının sayı yükünü çekerken, Grizzlies’de toplam 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Deplasma ekibinde ise Stephen Curry’nin 39 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

    Doğu Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:

    Philadelphia 76ers - Washington Wizards

    Brooklyn Nets - Boston Celtics

    Milwaukee Bucks - Miami Heat

    New York Knicks - Atlanta Hawks

    Batı Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:

    Utah Jazz - Memphis Grizzlies

    Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

    Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

    LA Clippers - Dallas Mavericks

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