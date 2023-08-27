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James Anderson, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu Abone Olun

James Anderson, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu 2023-2024 sezonunda FIBA Europe Cup ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, kariyerinde iki EuroLeague ve iki Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşamış James Anderson'ı kadrosuna kattı.

AA Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te de mücadele eden 34 yaşındaki forvet James Anderson'la anlaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda FIBA Avrupa Kupası elemelerinde de mücadele verileceği hatırlatılarak, Anderson'ın kadroya dahil edildiği belirtildi. "Formamız altında nice başarılar diliyoruz" Anderson'ın ikişer Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu bulunduğunun anımsatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Kariyeri boyunca NBA'de San Antonio Spurs, Houston Rockets, Philadelphia 76'ers, Sacramento Kings, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris, Darüşşafaka, Khimki Moskova ve Anadolu Efes formaları giymiş tecrübeli forvet, yeni sezonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarısı için ter dökecek. James Anderson'a ailemize hoş geldin diyor yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. Anderson, geçen sezon İspanyol ekibi UCAM Murcia'da forma giymişti.

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