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    James Harden, Brooklyn Nets'e takas oldu

    James Harden, Caris LeVert ve Jarett Allen artı 4 tane birinci tur draft hakkı karşılığında Brooklyn Nets'e gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 17:41
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    James Harden, Brooklyn Nets'e takas oldu

    NBA'de uzun süredir beklenen takas gerçekleşti.

    ESPN'in haberine göre; Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu James Harden, Brooklyn Nets'e gönderildi.

    DURANT'LA BİRLİKTE OYNAYACAK

    James Harden, Caris LeVert ve Jarett Allen artı 4 tane birinci tur draft hakkı karşılığında Brooklyn Nets'e takaslandı.

    Harden, Brooklyn Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving ile birlikte forma giyecek.

    James Harden, Brooklyn Nets e takas oldu #1

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