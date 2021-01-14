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James Harden, Brooklyn Nets'e takas oldu
James Harden, Caris LeVert ve Jarett Allen artı 4 tane birinci tur draft hakkı karşılığında Brooklyn Nets'e gönderildi.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 17:35
- Güncelleme : 14.01.2021 - 17:41
NBA'de uzun süredir beklenen takas gerçekleşti.
ESPN'in haberine göre; Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu James Harden, Brooklyn Nets'e gönderildi.
DURANT'LA BİRLİKTE OYNAYACAK
James Harden, Caris LeVert ve Jarett Allen artı 4 tane birinci tur draft hakkı karşılığında Brooklyn Nets'e takaslandı.
Harden, Brooklyn Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving ile birlikte forma giyecek.