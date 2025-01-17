James Harden, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan 15. oyuncu oldu

AA & Ensonhaber

Los Angeles Clippers'ın ABD'li oyuncusu James Harden, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en skorer 15. oyuncusu oldu.

35 yaşındaki all-star, 2009 yılında başladığı NBA kariyeri boyunca şimdiye kadar normal sezonlarda 26 bin 700 sayı kaydetti.

İLK 20'DEKİ 3 OYUNCUNUN KARİYERİ DEVAM EDİYOR

James Harden'ın yanı sıra sıralamada yer alan isimlerden LeBron James ve Kevin Durant'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen 40 yaşındaki basketbolcu LeBron James, 41 bin 301 sayı ile listede ilk sırada yer alırken, Phoenix Suns'ta oynayan 36 yaşındaki Kevin Durant ise 29 bin 737 sayı ile listede 8. sırada bulunuyor.

JAMES HARDEN 3 SAYILIK ATIŞLARDA 2. SIRADA

Harden, NBA tarihinde üç sayılık atışlarda en çok isabet kaydeden ikinci isim konumunda.

ABD'li basketbolcu, 16 yıllık NBA kariyerinde 3 bin 47 kez üç sayılık basket attı.

Tüm zamanların en iyi şutörleri arasında gösterilen Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, 3 bin 889 üç sayılık atışla listenin başında yer alıyor.

HARDEN, 10 KEZ ALL-STAR TAKIMINDA YER ALDI

James Harden, kariyeri boyunca 10 kez NBA All-Star takımına seçildi.

NBA'de, 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan taraftar oylamasında ise Harden, Batı Konferansı'ndaki oyun kurucular arasında 543 bin 669 oyla 6. sırada.

NBA'DE 40 BİNLER KULÜBÜNÜN İLK VE TEK ÜYESİ LEBRON JAMES

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde geçen yıl 40 bin sayı barajını da aştı ve bu sezon da bulduğu sayılarla 41 bin 301 sayıya ulaştı.