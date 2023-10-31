James Harden'ın yeni adresi Los Angeles Clippers NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, yıldız basketbolcu James Harden'ı açıklamak için saatleri sayıyor...

AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Philadelphia Sixers'ta forma giyen all-star James Harden'ı takas karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, iki takım arasındaki takasın ardından 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a geçecek.

Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkı elde edecek.

Prensipte anlaşıldı

Tarafların prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın, kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

NBA'de 10 kez all-star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers formasıyla 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)