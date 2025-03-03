James Palmer, Türk basketbolundaki rekabetten memnun

AA & Ensonhaber

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu James Palmer, Türkiye liginin Avrupa'nın en üst seviyesindeki organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

"YABANCI OYUNCU SAYISININ ARTMASI REKABETİ GÜÇLENDİRDİ"

Palmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liginin Avrupa’nın en üst seviyedeki liglerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları dedi:

Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) takımları var ve rekabet seviyesi oldukça yüksek. Ayrıca, takımlardaki yabancı oyuncu sayısının artması da rekabeti daha da güçlendirdi.

"BENİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ ZATEN AZ ÇOK BİLİYORDUM"

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olma sürecini değerlendiren Palmer, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası, yaz aylarında böyle bir fırsat doğduğunda seçeneklerimi değerlendirdim ve doğru bir karar olduğuna kanaat getirdim. Burada olacak oyuncular ve antrenörle olan iyi ilişkim ve geçtiğimiz sezon Türkiye liginde oynamış olmam gibi birçok faktör etkili oldu. Bu sayede, beni nelerin beklediğini zaten az çok biliyordum.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan ABD'li basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi üst seviyede bir turnuvada oynamak benim için her şey demek. Nerede oynarsam oynayayım, ister ABD’de, ister başka ülkede, her zaman en üst seviyede mücadele etmek istiyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi de üst düzey bir organizasyon. Hedefim şampiyon olmak. Buraya takıma olabildiğince fazla galibiyet kazandırmaya geldim ve sezon boyunca da bunun için mücadele etmeye devam edeceğim.

"GENELLİKLE BU TÜR MAÇLARA ODAKLANARAK HAZIRLANIRIM"

Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Unicaja ekibiyle 5 Mart Çarşamba günü yapacakları maça değinen Palmer, şu değerlendirmede bulundu:

Sadece antrenörümüzün bizim için hazırladığı maç planını en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Unicaja’nın çok iyi bir takım olduğunu ve BCL’de her zaman ileri turlara kalma alışkanlıkları olduğunu biliyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat ama biz de buna hazırız. Genellikle bu tür maçlara odaklanarak hazırlanırım.

"REKABET SEVİYESİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Basketbol seviyesi açısından BCL'nin çok iyi bir organizasyon olduğunu kaydeden Palmer, şunları dedi:

Avrupa'da oynanan her turnuva önemli bir deneyim sunuyor ama BCL'de kesinlikle en zorlu liglerden biri. Buradaki rekabet seviyesi oldukça yüksek.

"KESİNLİKLE İHTİYAÇ DUYULAN BİR ŞEY"

BCL'nin haftalık maç takviminin hem takımlar hem de oyuncular için iyi olduğuna dikkati çeken Palmer, şunları kaydetti:

Bence BCL’in verdiği aralar çok gerekli. Yabancı oyuncular olarak 10 ay boyunca farklı bir ülkede olmak uzun bir süreç. Bu tür aralar hem mental hem de fiziksel olarak toparlanmak ve tekrar takım kimyasına adapte olmak için çok faydalı. Kesinlikle ihtiyaç duyulan bir şey.

"BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Galatasaray olarak sezon içindeki hedefleri değerlendiren Palmer, şu şekilde konuştu:

Milli takım arasından önce birkaç maç kaybettik ama bu aradan sonra mental olarak toparlanıp tekrar galibiyet serisine dönmeye çalışacağız. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.

"REKABETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Sarı-kırmızılı takımla Fenerbahçe arasındaki rekabetle ilgili soruya ise Palmer, şu yanıtı verdi:

Galatasaray’ın futbol takımını takip ediyorum, maçlara da gittim ama maalesef Fenerbahçe maçına gitme şansım olmadı. Rekabetin büyüklüğünü biliyorum ama ben her maça aynı motivasyonla ve aynı ciddiyetle hazırlanarak çıkıyorum. Tabii ki bu tür derbiler diğer maçlardan daha büyük anlam taşıyor ve taraftarlarımız için önemini anlıyorum.

"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini isteyen Palmer, sözlerini şöyle tamamladı: