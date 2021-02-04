Jan Vesely: Taraftarları gördüğüm için çok mutlu oldum

THY EuroLeague'de ocak ayı MVP'si seçilen Jan Vesely, boş tribünler önünde oynamanın çok zor olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely, verdiği röportajda taraftarların öneminden bahsetti.

Vesely'nin sözleri şu şekilde:

"HARİKA BİR HİS"

"Fenerbahçe ile birlikte EuroLeague'in elit takımları arasına girmek harika bir his. Bu organizasyonun ve kazanılan tarihi başarıların bir parçası olduğum için mutluyum. Ben de bu kulübü daha da başarılı yapabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maçlara çıktığımda 30 sayı atmalıyım, şu kadar ribaunt almalıyım gibi şeyler düşünmüyorum. Takımımla beraber iyi oynamak ve kazanmak istiyorum. Burada Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarından birini oluşturduk. Umarım, bu başarıyı devam ettirebiliriz."

"TARAFTARLARI GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"Fenerbahçe taraftarlarını Moskova'da görmek çok mutluluk vericiydi. Bu sezon için iyi bir değişim oldu. Özellikle sezon başında boş tribünler önünde oynamak çok zorlayıcıydı. Kendimizi motive etmek zorlanıyorduk. Tamamen dolu tribünler önünde oynamak çok daha kolay. Buna da bir şekilde alıştık. Artık maçlara çok daha kolay motive oluyoruz ve oyunumuzu oynuyoruz. Ancak, Moskova'da Fenerbahçeli taraftarları görmek beni çok mutlu etti. Kısa da olsa buluşmak harika bir histi. Moskova'ya kadar gelip bize destek olan Fenerbahçelilere çok teşekkür ediyorum."

"30'lu yaşlarıma geldim ama hala oynamak, antrenman yapmak istiyorum. Basketboldan keyif alıyorum. 3-4 sene sonra ne olacak gerçekten bilemiyorum."