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Jason Rich, yeniden Beşiktaş'ta
Beşiktaş Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda formasını giyen 36 yaşındaki eski oyuncusu Jason Rich'i transfer ettiğini duyurdu.
- 27.10.2022 - 17:39
- Güncelleme : 27.10.2022 - 17:43
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezona istediği gibi giremeyen Beşiktaş, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Beşiktaş, daha önce 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayı terleten skorer guard Jason Rich’i kadrosuna kattı. Jason Rich, son olarak İtalya’nın Gevi Napoli Basket takımında forma giymişti.
Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemişti
2018-2019 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Jason Rich, süre aldığı 15 lig maçında 12.1 sayı, 1.9 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Şampiyonlar Ligi’nde ise 13 karşılaşmada parkeye çıkan Jason Rich, 14.3 sayı, 2.1 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarını yakaladı.