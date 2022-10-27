Petrol
94.88
1.16%
Euro
18.6261
-0.77%
Dolar
18.6061
-0.01%
Altın
993.98
-0.14%
Borsa
3931
-1.14%
Bitcoin
386.400
-1.17%
BTXN Coin
10.61
-0.18%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Jason Rich, yeniden Beşiktaş'ta

    Beşiktaş Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunda formasını giyen 36 yaşındaki eski oyuncusu Jason Rich'i transfer ettiğini duyurdu.
    • 27.10.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jason Rich, yeniden Beşiktaş'ta

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezona istediği gibi giremeyen Beşiktaş, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

    Beşiktaş, daha önce 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayı terleten skorer guard Jason Rich’i kadrosuna kattı. Jason Rich, son olarak İtalya’nın Gevi Napoli Basket takımında forma giymişti.

    Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemişti

    2018-2019 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Jason Rich, süre aldığı 15 lig maçında 12.1 sayı, 1.9 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

    Şampiyonlar Ligi’nde ise 13 karşılaşmada parkeye çıkan Jason Rich, 14.3 sayı, 2.1 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarını yakaladı.

    Jason Rich, yeniden Beşiktaş ta #1

    Jason Rich, yeniden Beşiktaş ta #2


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    61 kişinin öldüğü tekne faciasında karar
    3. Sayfa

    61 kişinin öldüğü tekne faciasında karar

    Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı
    Gündem

    Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı

    Görüş Bildir