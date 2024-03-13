Jayson Tatum yıldızlaştı, Boston Celtics galip geldi NBA'de Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Utah Jazz'ı 123-107'lik skorla mağlup etti. Boston'da Jayson Tatum 38 sayı, 6 ribaund ile oynadı.

İHA

NBA'de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti.

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Delta Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 123-107 yenerek üst üste 3, toplamda da 51. galibiyetini elde etti.

Boston'da Jayson Tatum 38 sayı, 6 ribaund, Derrick White 26 sayı, 6 ribaund ve Jrue Holiday de 16 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Ligdeki 37. yenilgisini alan Utah'ta ise Keyonte George 26 sayı, 6 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 2 asist ve Colin Sexton da 20 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Öte yandan Utah'ta milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven süre almadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 106 - Philadelphia 76ers: 79

Memphis Grizzlies: 109 - Washington Wizards: 97

Oklahoma City Thunder: 111 - Indiana Pacers: 121

San Antonio Spurs: 101 - Houston Rockets: 103

Utah Jazz: 107 - Boston Celtics: 123

Los Angeles Clippers: 100 - Minnesota Timberwolves: 118

Sacramento Kings: 129 - Milwaukee Bucks: 94

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)