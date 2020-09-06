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Johnathan Williams Galatasaray'da
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol takımı, pota altı oyuncusu Johnathan Williams'ı transfer etti.
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 17:22
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ABD'li Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı.
RESMEN AÇIKLANDI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Johnathan Williams Galatasaray'da! 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzunla sözleşme imzaladık! Oyuncumuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.
4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayan 2.06 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.