Jordan Crawford Galatasaray'da

Basketbol takımında köklü değişikliklere giden Galatasaray, Jordan Crawford'u kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray‘da, transfer hareketliliği devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Alex Hamilton, RJ Hunter ve Johnathan Williams ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Pierre Jackson ile anlaşmıştı. Cimbom‘da kadroya yeni bir hamle daha yapıldı.

RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, son olarak 7DAYS EuroCup ekiplerinden Lokomotiv Kuban forması giyen Jordan Crawford ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından anlaşma resmen duyurulurken, "Jordan Crawford’a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.