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Jordan Crawford Galatasaray'da
Basketbol takımında köklü değişikliklere giden Galatasaray, Jordan Crawford'u kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 17:48
- Güncelleme : 24.02.2021 - 17:56
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray‘da, transfer hareketliliği devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Alex Hamilton, RJ Hunter ve Johnathan Williams ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Pierre Jackson ile anlaşmıştı. Cimbom‘da kadroya yeni bir hamle daha yapıldı.
RESMEN AÇIKLANDI
Galatasaray, son olarak 7DAYS EuroCup ekiplerinden Lokomotiv Kuban forması giyen Jordan Crawford ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından anlaşma resmen duyurulurken, "Jordan Crawford’a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.