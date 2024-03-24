Jordan Floyd, Bursaspor'dan ayrıldı Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 24 hafta sonunda 10 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan Serhan Kavut yönetimindeki Bursaspor'da bir veda yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki oyun kurucu Jordan Floyd ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız"

Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: