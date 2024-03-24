Jordan Floyd, Bursaspor'dan ayrıldı
ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 24 hafta sonunda 10 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan Serhan Kavut yönetimindeki Bursaspor'da bir veda yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki oyun kurucu Jordan Floyd ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız"

Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Takımımızın ABD'li oyuncusu Jordan Floyd ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Floyd'a takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz.