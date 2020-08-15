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    Jordan'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

    Birçok kişiye göre gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olan Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 09:42
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    Jordan'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

    Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls formasıyla İtalya'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie's isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

    ABD'li eski basketbolcunun smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı.

    Jordan ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı #1

    REKOR KIRILDI

    Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

    Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.

    Jordan ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı #2

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