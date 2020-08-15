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Jordan'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

Jordan'ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

Birçok kişiye göre gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olan Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu.