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    Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

    Michael Jordan kariyeri kadar, adını taşıyan ayakkabılarla da piyasalara damga vuruyor. Efsanenin ilk sezonunda kullandığı ayakkabıların, en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 11:43
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    Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

    Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.

    1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

    REKOR YİNE KENDİSİNDE

    En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.

    Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada İZLE

    Jordan ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada #1

    Jordan ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada #2

    Jordan ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada #3

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