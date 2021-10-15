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Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

Michael Jordan kariyeri kadar, adını taşıyan ayakkabılarla da piyasalara damga vuruyor. Efsanenin ilk sezonunda kullandığı ayakkabıların, en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.