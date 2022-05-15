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    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu.
    • 15.05.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 17:17
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    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maçta Fenerbahçe, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

    İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 önde girdi.

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi nde Fenerbahçe şampiyon #1

    Sayı farkı açıldı

    Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55'lik üstünlükle tamamladı.

    Şampiyon Fenerbahçe

    Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan sarı-lacivertliler, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi nde Fenerbahçe şampiyon #2

    Sabally, 22 sayıyla maçın en skorer isim odlu

    Karşılaşmada, Fenerbahçe'de Sabally 22 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Zellous 19 sayı kaydetti.

    İlk 2 maçı da kazanmıştı

    Fenerbahçe, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etmişti.

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi nde Fenerbahçe şampiyon #3

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi nde Fenerbahçe şampiyon #4

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi nde Fenerbahçe şampiyon #5

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi nde Fenerbahçe şampiyon #6



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