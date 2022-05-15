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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon
- 15.05.2022 - 16:47
- Güncelleme : 15.05.2022 - 17:17
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyesi’ni deplasmanda karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maçta Fenerbahçe, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 önde girdi.
Sayı farkı açıldı
Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55'lik üstünlükle tamamladı.
Şampiyon Fenerbahçe
Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan sarı-lacivertliler, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.
Sabally, 22 sayıyla maçın en skorer isim odlu
Karşılaşmada, Fenerbahçe'de Sabally 22 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Zellous 19 sayı kaydetti.
İlk 2 maçı da kazanmıştı
Fenerbahçe, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etmişti.