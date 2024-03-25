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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üç yarı finalist belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üç yarı finalist belli oldu Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off çeyrek final 2’nci maçları oynandı. Rakiplerini 2-0 ile geçen Fenerbahçe, Beşiktaş ve ÇBK Mersin adını yarı finale yazdırdı. Son yarı finalist ise Galatasaray ile İzmit Belediyespor eşleşmesinin üçüncü maçının ardından belli olacak.