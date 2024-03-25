Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üç yarı finalist belli oldu
DHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off çeyrek final 2’nci maçları bugün oynandı.

Bu karşılaşmalar sonrasında yarı finale yükselen 3 ekip belli oldu.

BOTAŞ’ı deplasmanda 89-73 mağlup eden Fenerbahçe durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Konuk olduğu Nesibe Aydın’ı 98-93 yenerek seriyi 2-0 yapan Beşiktaş, yarı finale yükselen ekip oldu.

Sahasında ağırladığı OGM Ormanspor’u 85-76 mağlup ederek durumu 2-0’a getiren ÇBK Mersin de adını yarı finale yazdırdı.

Bir eşleşme 3. maça uzadı

Galatasaray ise ilk maçta mağlup ettiği İzmit Belediyespor’a sahasında 95-83 mağlup oldu ve durum 1-1’e geldi. Bu eşleşmeden yarı finale yükselen ekip, 3’üncü maçın ardından belli olacak.

Beşiktaş ile ÇBK Mersin eşleşti

Öte yandan Beşiktaş, yarı finalde ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise Galatasaray - İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Günün sonuçları şu şekilde:

ÇBK Mersin – OGM Ormanspor: 85-76

Nesibe Aydın – Beşiktaş: 93-98

Galatasaray - İzmit Belediyespor: 83-95

BOTAŞ – Fenerbahçe: 73-89

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)