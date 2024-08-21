Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü belli oldu
İHA

Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 sezonunu çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçi, TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe TBF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

13 TAKIM YER ALACAK

13 takımın mücadele edeceği Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 13 Eylül’de başlayacak. Ligde ilk haftayı Nesibe Aydın, BAY geçecek.

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Tarsus Spor - Galatasaray

Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67

Fenerbahçe - Botaş

Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa ANT Spor

Bodrum Basketbol - Beşiktaş

Emlak Konut - ÇBK Mersin

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)