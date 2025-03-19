Kadınlar derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı eledi

AA & Ensonhaber

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-67'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, kupada adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Beşiktaş, finale yükselmek için yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÜSTÜN BİTİRDİ

Derbi mücadelesi düşük tempoda başladı. Müsabakanın başında Fagbenle ile skor üreten Beşiktaş, 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Boyalı alanı iyi savunan rakibi karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Galatasaray, 5. dakikada eşitliği yakaladı: 8-8. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk periyodu siyah-beyazlı takım 17-16 üstün bitirdi.

BEŞİKTAŞ, DEVREYİ 8 SAYILIK AVANTAJLA KAPATTI

Boyalı alandan üst üste basketler bularak ikinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Beşiktaş, 14. dakikayı 25-22 önde tamamladı. Dış atışlarda etkili olmaya devam eden Galatasaray, Sude Yılmaz'ın basketiyle 15. dakikanın başında öne geçti: 25-27. Topu iyi paylaşarak oyunda üstünlüğü boyalı alandan kaydettiği sayılarla yeniden eline alan Beşiktaş, periyodun bitimine 7 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 41-31. Siyah-beyazlılar, devreyi 8 sayılık (41-33) avantajla kapattı.

BEŞİKTAŞ, GALİP BİTİRDİ

Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı rakibine sert savunma yaparak kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Peterson'ın serbest atış isabetleriyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 51-37. Kritik üç sayılık basketlerle 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 28. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 51-45. Arka arkaya top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında toparlanan Beşiktaş, 10-0'lık seri yakaladı ve farkı yeniden açtı: 61-45. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 61-47 üstün gitti.

Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmayı 81-67 kazandı.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Winterburn 10, Peterson 17, Fagbenle 27, Elif Bayram 9, Krajisnik 7, Özge Özışık 11, Hatice Pelin Gülçelik, Ceyda Conker, Gizem Başaran Turan

Galatasaray: Vanloo 19, Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 2, Li 4, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 8, Ji-Su Park 2, Derin Erdoğan 13, Ayşe Cora 2