Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 103-83'lük skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Milos Poden yönetimindeki Galatasaray ile Valerie Garnier'in çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe, 103-83'lük skorla yenerek yenilmezlik serisine devam etti.

Fenerbahçe, ilk çeyrekte öne geçmeyi başardı

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, televizyon molasının ardından iki takım da özellikle savunmada etkili bir görüntü ortaya koydu.

İlk çeyreğin son 3 dakikasına takımlar 13-13'lük eşitlikle girerken, Fenerbahçe; McBride, Sevgi Uzun, Anderson ve Meesseman'ın üst üste sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak skoru 22-13'e getirdi.

Galatasaray'dan Meltem Yıldızhan'ın 3 sayılık basketine Fenerbahçe, McBride'ın 2 sayılık atışıyla karşılık verince periyot 24-16 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, soyunma odasına önde gitti

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, Galatasaray, hem dış atışlarda hem de pota altında rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-6'lık seriyle farkmı 3 sayıya indirdi: 27-30.

McBride ve Meesseman'la etkili olan Fenerbahçe, farkı yeniden 6 sayıya çıkararak devreye 44-38 önde girdi.

Galatasaray, üçüncü çeyrekte oyundan düştü

Müsabakanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin 5-0'lık serisiyle başladı: 38-49. Galatasaray, Vanloo ve Sude Yılmaz'ın dış atışlarıyla farkı 2 sayıya (51-53) indirdi.

Kalan sürede hızlı hücumlar ve dış atışlarda başarılı olan Fenerbahçe, ribaundlarda da rakibine üstünlük kurarak, son çeyreğe girilirken 22-4'lük seriyle farkı 20 sayıya çıkardı: 75-55.

Fenerbahçe, 16'da 16 yaptı

Fenerbahçe, maçın son çeyreğine de dış atışlardaki yüksek isabet yüzdesiyle başladı. Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek ve McBride'ın basketleriyle skoru 94-66'ya getiren sarı-lacivertliler, bu periyodun ilk 4 dakikalık bölümünde farkı da 28 sayıya yükseltti.

Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, Fenerbahçe rakibini deplasmanda 103-83 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 16. maçında 16. galibiyetini alırken, Galatasaray ise 6. yenilgisini yaşadı.