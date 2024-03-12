Kadınlar EuroLeague'de Final Four, Mersin'de düzenlenecek Basketbolda Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonu Mersin'de gerçekleştirilecek.

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FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 12-14 Nisan tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonuna Servet Tazegül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Final Four'da ev sahibi ÇBK Mersin'in yanı sıra son şampiyon Fenerbahçe ile Çekya ekibi USK Prag ve Fransa temsilcisi Villeneuve-d'Ascq yer alacak.

Yarı finalde iki Türk ekibini karşı karşıya gelecek

EuroLeague yarı finalinde iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta ÇBK Mersin ile Fenerbahçe oynayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise USK Prag ile Villeneuve-d'Ascq final için mücadele edecek.

Organizasyonda yarı final maçları 12 Nisan Cuma günü; üçüncülük ve kupanın sahibini bulacağı final maçı ise 14 Nisan Pazar günü yapılacak.