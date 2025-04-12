Kadınlar EuroLeague'in en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Emma Meesseman seçildi

AA & Ensonhaber

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonu kapsamında Caja Rural de Aragon'da "sezonun en iyileri" için ödül töreni düzenlendi.

Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda Fenerbahçe'den Emma Meesseman, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

2023 ve 2024'te de bu ödüle layık görülen Belçikalı pivot, böylelikle son 3 yılın MVP'si olma başarısını gösterdi.

"HARİKA TAKIM ARKADAŞLARIYLA ÇEVRİLİYİM"

Meesseman, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, şu şekilde konuştu:

Harika takım arkadaşlarıyla çevriliyim. Onları görmek ve birlikte çalışmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bunu paylaşmak istediğim insanlar var. Çünkü herkes bilir ki eğer olduğunuz yerde mutlu değilseniz o zaman hiçbir şey başaramazsınız.

EN İYİ 5'LER AÇIKLANDI

Törende, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci ve ikinci en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takımda, Gabby Williams ve Emma Meesseman (Fenerbahçe), Iliana Rupert (ÇBK Mersin), Alina Iagupova (Valencia) ve Maria Conde (ZVVZ USK Prag) yer aldı.

İkinci takım ise Yvonne Anderson ve Natasha Howard (ÇBK Mersin), Julie Allemand (Fenerbahçe), Dorka Juhasz (Beretta Famila Schio) ve Brionna Jones'tan (ZVVZ USK Prag) oluştu.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN DİĞER İSİMLER

- Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe)

- Yılın en iyi genç oyuncusu: Iyana Martin Carrion (Perfumerias Avenida)

- Yılın koçu: Ruben Burgos (Valencia)

- Kulüp mükemmeliyet ödülü: Basket Landes

- Miras ödülü: Laia Palau