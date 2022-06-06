Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Kalp krizi geçiren Pablo Laso'nun son durumu nasıl?

Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso, kalp krizi geçirdi.Herkesi üzen deneyimli hocanın durumu merak konusu oldu.

54 yaşındaki Laso hakkında yapılan açıklamada, "Koçumuz Pablo Laso, bugün erken saatlerde kalp krizi geçirdi ve Sanitas La Moraleja hastanesine kaldırıldı" ifadeleri yer aldı.

'Real Madrid'den son yapılan açıklamada, kalp krizi geçiren Pablo Laso'nun durumunun stabil olduğu ve bu geceyi yoğun bakım ünitesinde geçireceği belirtildi.

Bunun akabinde son durum hakkında bilgi almak isteyenler, "Kalp krizi geçiren Pablo Laso'nun son durumu nasıl?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kalp krizi geçiren Pablo Laso'nun son durumu nasıl? İşte yanıtı...

Kalp krizi geçiren Pablo Laso'nun son durumu nasıl?

İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi görev Laso'nun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi.

Kalp kateterizasyonu yapılan 54 yaşındaki Laso'nun, kardiyoloji bölümünde tedavisi sürüyor.

Diğer yandan, İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Real Madrid'de Pablo Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlara takımın başında çıkacak.