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- Kanarya'nın zorlu sınavı! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanarya'nın zorlu sınavı! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 15:36
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, beşinci hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak.
Ligde, ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Kanarya, güçlü rakibini devirip üst sıralara tırmanmak istiyor.
Kıran kırana geçecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının tarihi, yayın saati ve kanalını araştırıyor.
Peki Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı, 21 Ekim Perşembe günü yani bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Wizink Center'da oynanacak bu zorlu mücadele, BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.