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Kanarya'nın zorlu sınavı! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanarya'nın zorlu sınavı! Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 5. hafta maçında, İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?